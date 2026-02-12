Carnaval

Luzillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Carnaval à Luzillé le samedi 28 mars 2026 avec déambulation déguisée et en musique dans Luzillé.

Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19

English :

Carnival in Luzillé on Saturday, March 28, 2026 with music and fancy dress parade through Luzillé.

L’événement Carnaval Luzillé a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER