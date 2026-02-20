Carnaval Magic Badasses !  Sorcières, magical girls et autres créatures Cahors

Carnaval Magic Badasses ! Sorcières, magical girls et autres créatures

Cortège de carnaval dans les rues de Cahors entre 15h et 17h, le dimanche 8 mars pour célébrer la Journée Internationale des Droits de Femmes.

Cette année le thème sera "Magic Badasses ! Sorcières, magical girls et autres créatures."

Départ place Chapou

Départ place Chapou. Au retour verre de l'adelphité au Bar'ouf et stands d'assos et collectifs féministes dans la rue Saint-James.

Des piñatas maison seront joyeusement détruites au terme du défilé. Chacun est invité à réaliser la sienne et se joindre aux festivités !

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Carnival procession through the streets of Cahors between 3pm and 5pm on Sunday, March 8th to celebrate International Women’s Rights Day.

This year’s theme will be "Magic Badasses! Witches, magical girls and other creatures."

Departure place Chapou

