Carnaval masqué > Atelier 6-12 ans Saint-Lô

Carnaval masqué > Atelier 6-12 ans
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Pour fêter Mardi Gras, les enfants découvriront de drôles de personnages dans les œuvres du musée, avant de réaliser leur masque de carnaval. Déguisements bienvenus !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 2€ par enfant Accompagnateur non obligatoire (tarif d’entrée du musée) .
