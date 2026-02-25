CARNAVAL MÉDIÉVAL Place du Paty Le Fousseret
CARNAVAL MÉDIÉVAL Place du Paty Le Fousseret samedi 14 mars 2026.
On refait un tour dans l’histoire du Fousseret .
Place du Paty MARCHE COUVERT Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie lesptitsecoliers@yahoo.fr
English :
Medieval Carnival in Le Fousseret
