Saint-Sulpice-sur-Lèze

CARNAVAL MÉTIERS ET VIE D’AUTREFOIS

Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le samedi 11 avril, remontez le temps à Saint-Sulpice-sur-Lèze et laissez-vous surprendre par le Carnaval des métiers et de la vie d’autrefois, entre savoir-faire anciens et ambiance festive.

Carnaval proposé par la Fédération des Associations .

Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie clva31410@gmail.com

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English :

On Saturday April 11, step back in time at Saint-Sulpice-sur-Lèze and be surprised by the Carnival of trades and life of yesteryear, with its mix of traditional skills and festive atmosphere.

L’événement CARNAVAL MÉTIERS ET VIE D’AUTREFOIS Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE