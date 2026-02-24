Carnaval Millau

Carnaval

Départ place du Mandarous Arrivée du cortège Parc de la Maladrerie Millau Aveyron

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

2026 26e anniversaire

Comme chaque année, le Kollectif Karnaval vous invite au traditionnel Carnaval Occitan millavois. Petits et grands, enfilez votre plus beau costume et venez nous retrouver pour une grande après-midi de fête !

16h début du carnaval place du Mandarous,

Fin de la déambulation au Parc de la Victoire .

+33 6 22 54 39 32

English :

2026: 26th anniversary

Like every year, Kollectif Karnaval invites you to the traditional Carnaval Occitan millavois. Young and old, don your best costume and join us for an afternoon of festivities!

