Carnaval Moineville
Carnaval Moineville jeudi 19 février 2026.
Carnaval
ROUTE DE SERRY Moineville Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 13:30:00
fin : 2026-02-19 18:30:00
2026-02-19
Venez fêter Carnaval en musique et costumé à la base de loisirs SOLAN !
Lots à gagnerTout public
ROUTE DE SERRY Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr
English :
Come and celebrate Carnival in music and costume at the SOLAN leisure centre!
Prizes to be won
