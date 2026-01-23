Carnaval Moineville

Carnaval

Carnaval Moineville jeudi 19 février 2026.

Carnaval

ROUTE DE SERRY Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 13:30:00
fin : 2026-02-19 18:30:00

Date(s) :
2026-02-19

Venez fêter Carnaval en musique et costumé à la base de loisirs SOLAN !
Lots à gagnerTout public
  .

ROUTE DE SERRY Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77  association.solan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Carnival in music and costume at the SOLAN leisure centre!
Prizes to be won

L’événement Carnaval Moineville a été mis à jour le 2026-01-23 par MILTOL