Carnaval

ROUTE DE SERRY Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 13:30:00

fin : 2026-02-19 18:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Venez fêter Carnaval en musique et costumé à la base de loisirs SOLAN !

Lots à gagnerTout public

.

ROUTE DE SERRY Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Carnival in music and costume at the SOLAN leisure centre!

Prizes to be won

L’événement Carnaval Moineville a été mis à jour le 2026-01-23 par MILTOL