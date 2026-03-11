Carnaval Moncoutant-sur-Sèvre
Carnaval Moncoutant-sur-Sèvre samedi 14 mars 2026.
Salle de La Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Le comité des fêtes de Moncoutant vous invite à une journée haute en couleurs!
Samedi 14 mars dès 15 h, salle de la Chênaie:
Au programme
Maquillage, tatouages et jeux d’intérieur
16h30 Spectacle Homme Orchestre Jérôme Deniaud
17h Déambulation
17h30 Bal concert
Tombola avec de nombreux lots à gagner
Restauration et buvette sur place
Repas à emporter Rougail saucisses (sur réservation) 6€
Dimanche 15 mars, terrasse de la salle Bel Air, de 9h30 à 14 h buvette de clôture. .
Salle de La Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine moncoudjoie@gmail.com
