Carnaval

Salle de La Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le comité des fêtes de Moncoutant vous invite à une journée haute en couleurs!

Samedi 14 mars dès 15 h, salle de la Chênaie:

Au programme

Maquillage, tatouages et jeux d’intérieur

16h30 Spectacle Homme Orchestre Jérôme Deniaud

17h Déambulation

17h30 Bal concert

Tombola avec de nombreux lots à gagner

Restauration et buvette sur place

Repas à emporter Rougail saucisses (sur réservation) 6€

Dimanche 15 mars, terrasse de la salle Bel Air, de 9h30 à 14 h buvette de clôture. .

Salle de La Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine moncoudjoie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bocage Bressuirais