CARNAVAL Salle des fêtes Montarnaud

CARNAVAL

Salle des fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Carnaval

Au programme

14h30 défilé en musique

Mise en feu de M.Carnaval

concours de déguisement

élection de la famille la mieux déguisé .

Salle des fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

