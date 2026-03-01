Carnaval

Montcresson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Carnaval

Carnaval. ouvert à tous. RDV à partir de 13h30. Un défilé aura lieu à partir de 14h30 dans les rues de Montcresson avec la troupe Sambarouf.

Puis, de 15h30 à 16h30, un spectacle de cirque Star de Piffonds sera proposé. Ventes de confettis et boissons. .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 50 10 48

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English :

Carnival of the 4 elements and space

L’événement Carnaval Montcresson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD