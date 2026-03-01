Carnaval Montcresson
Carnaval Montcresson dimanche 29 mars 2026.
Carnaval
Montcresson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Carnaval
Carnaval. ouvert à tous. RDV à partir de 13h30. Un défilé aura lieu à partir de 14h30 dans les rues de Montcresson avec la troupe Sambarouf.
Puis, de 15h30 à 16h30, un spectacle de cirque Star de Piffonds sera proposé. Ventes de confettis et boissons. .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 50 10 48
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English :
Carnival of the 4 elements and space
L’événement Carnaval Montcresson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD