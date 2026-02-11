Carnaval Monthermé

Carnaval

Cosec Monthermé Ardennes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Parade 15h départ 15h30 Présence de la troupe Les Têtes en L’Air 17h45 The Copyright 19h Spectacle de feu 19h The copyright Animation DJ Malko jusque 23h ALERTE CARNAVAL C’EST PARTI ! Sortez les costumes, les paillettes et votre plus beau sourire le lancement officiel de notre Carnaval est enfin là ! Vous avez envie d’être au cœur de la fête ? Il est encore temps de rejoindre l’aventure !RAPPEL DES INSCRIPTIONSInscriptions ouvertes Ne tardez plus pour nous signaler votre présence !Chars & Groupes Vous voulez construire le char de vos rêves ou défiler en groupe déguisé ? C’est le moment de vous inscrire pour réserver votre place dans le cortège. Où s’inscrire ?Messenger Ape des Petits Baraquinsapedespetitsbaraquins@gmail.comDate de l’événement ?Samedi 7 Mars 2026 à partir de 15hOù ?Rdv à 15h Parking du Gané (parking en sortie de Monthermé vers Deville au bord de l eau rue Paul Doumer) où nous stationnerons les différents chars.15h30 Départ de la Parade par la rue du Général de Gaulle.

Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 74 23 45 14

English :

Parade 3 p.m. start 3:30 p.m. Les Têtes en L’Air troupe 5:45 p.m. The Copyright 7 p.m. Fire show 7 p.m. The Copyright DJ Malko entertainment until 11 p.m. CARNIVAL ALERT: IT’S ON! Get out the costumes, the sequins and your best smile: the official launch of our Carnival is finally here! Want to get in on the action? There’s still time to join in the fun! Don’t wait any longer to let us know you’ll be there! Floats & Groups Would you like to build the float of your dreams, or parade as a group in costume? Now’s the time to register and reserve your place in the procession. Where to register ?Messenger Ape des Petits Baraquinsapedespetitsbaraquins@gmail.comDate of the event ?Saturday, March 7, 2026 from 3pmWhere ?3pm Meeting point Parking du Gané (parking lot on the way out of Monthermé towards Deville at the water’s edge of rue Paul Doumer) where we’ll park the various floats.3:30pm Departure of the Parade via rue du Général de Gaulle.

L’événement Carnaval Monthermé a été mis à jour le 2026-02-07 par Ardennes Tourisme