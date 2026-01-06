CARNAVAL MPT Centre-Ville MPT Centre-ville Valence
MPT Centre-ville 23 bis rue pêcherie Valence Drôme
Début : 2026-02-03 16:30:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
2026-02-03
3ème édition du carnaval de la MPT avec une déambulation à partir de la fontaine monumentale dès 16h30. Nous ferons le tour du quartier de la Basse-Ville. nous proposerons chocolat chaud, crêpes et divers ateliers ouverts à Tous.
MPT Centre-ville 23 bis rue pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
English :
3rd edition of the MPT carnival with a procession starting from the monumental fountain at 4:30pm. We’ll be touring the Basse-Ville district, offering hot chocolate, crêpes and various workshops open to all.
