CARNAVAL MPT Centre-Ville MPT Centre-ville Valence

CARNAVAL MPT Centre-Ville

MPT Centre-ville 23 bis rue pêcherie Valence Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-03 16:30:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

3ème édition du carnaval de la MPT avec une déambulation à partir de la fontaine monumentale dès 16h30. Nous ferons le tour du quartier de la Basse-Ville. nous proposerons chocolat chaud, crêpes et divers ateliers ouverts à Tous.

MPT Centre-ville 23 bis rue pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

English :

3rd edition of the MPT carnival with a procession starting from the monumental fountain at 4:30pm. We’ll be touring the Basse-Ville district, offering hot chocolate, crêpes and various workshops open to all.

L’événement CARNAVAL MPT Centre-Ville Valence a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme