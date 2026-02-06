Carnaval Mairie Navailles-Angos
Carnaval Mairie Navailles-Angos samedi 28 février 2026.
Carnaval
Mairie 62 Rue du Bourg Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-02-28
Défilé dans le village, goûter pour les enfants et café pour les adultes (sur inscription) et élection du meilleur déguisement. .
Mairie 62 Rue du Bourg Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpe.navailles@gmail.com
