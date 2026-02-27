Carnaval Nid de Plumes ôte les masques Sérilhac

Carnaval Nid de Plumes ôte les masques

Carnaval Nid de Plumes ôte les masques Sérilhac samedi 14 mars 2026.

Carnaval Nid de Plumes ôte les masques

Sérilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Un moment festif avec humour, poésie et musique à l’occasion du carnaval.
Buvette
Sur réservation   .

Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 82 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval Nid de Plumes ôte les masques

L’événement Carnaval Nid de Plumes ôte les masques Sérilhac a été mis à jour le 2026-02-24 par Corrèze Tourisme