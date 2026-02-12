Carnaval Noailles

Carnaval

Le bourg Noailles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Défilé de chars, atelier de maquillage, confettis…

Les enfants, venez déguisés… les adultes aussi!

A partir de 14h30 dans le bourg. .

Le bourg Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 82 30

English : Carnaval

