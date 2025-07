CARNAVAL NOCTURNE Saint-Laurent-de-la-Salanque

CARNAVAL NOCTURNE Saint-Laurent-de-la-Salanque lundi 11 août 2025.

CARNAVAL NOCTURNE

Avenue Joffre Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-11 21:30:00

fin : 2025-08-11 01:30:00

Date(s) :

2025-08-11

Une soirée au rythme d’une grande cavalcade, d’une soirée musicale et d’un feu d’artifice.

Avenue Joffre Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

An evening of cavalcade, music and fireworks.

German :

Ein Abend im Rhythmus einer großen Kavalkade, eines Musikabends und eines Feuerwerks.

Italiano :

Una serata con cavalcata, musica e fuochi d’artificio.

Espanol :

Una noche de cabalgata, música y fuegos artificiales.

L’événement CARNAVAL NOCTURNE Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-07-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME