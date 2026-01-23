CARNAVAL NOCTURNE SUIVI D’UN BAL MASQUÉ Argelès-sur-Mer

CARNAVAL NOCTURNE SUIVI D’UN BAL MASQUÉ

Route Nationale Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

2026-03-14

Carnaval d’Argelès

Préparez vos déguisements, paillettes et confettis, le carnaval d’Argelès-sur-Mer est de retour ; et plutôt deux fois qu’une!

Démarrage de la route Nationale le samedi 14 mars (21 en cas de report).

Rangez la tenue du quotidien, so…

Route Nationale Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie

Argelès Carnival

Get your costumes, glitter and confetti ready, the Argelès-sur-Mer Carnival is back and twice over!

Starting on the Route Nationale on Saturday March 14 (21 if postponed).

Put away your everyday clothes, so…

