Carnaval

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 15:02:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le défilé costumé déambulera dans les rues d’Obernai. Suivra un goûter offert par les boulangers, pâtissiers et supermarchés d’Obernai et un spectacle de marionnettes sur réservation.

Le centre socio-culturel Arthur Rimbaud vous donne rendez-vous à 15h02 sur le parvis du centre pour le départ de leur cavalcade costumée.

Le défilé coloré déambulera dans les rues d’Obernai sous bonne escorte de la police municipale. Suivra ensuite un goûter offert par les boulangers, pâtissiers et supermarchés d’Obernai et un spectacle de marionnettes.

A vos masques ! Prêts ! Défilez !

Accès libre, spectacle 2€ sur réservation. .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The costumed parade wends its way through the streets of Obernai. This will be followed by a snack offered by Obernai’s bakers, confectioners and supermarkets, and a puppet show (reservation required).

L’événement Carnaval Obernai a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme d’Obernai