CARNAVAL OCCITAN

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Carnaval occitan proposé et organisé par l’école La Calendreta Dagtenca. Avec la participation des commerçants du coeur de ville d’Agde.

Dès 15h30, les rues d’Agde seront investies par des fanfares, des danseurs et des participants costumés, accompagnant le Pierrou dans sa dernière déambulation. Le cortège partira à 16h de l’école La Calandreta Dagtenca, située au 46 rue Brescou, avant de rejoindre le centre historique.

Le moment fort de la journée se tiendra sur le parvis du Moulin des Évêques avec le traditionnel procès du Pierrou. Selon la coutume, le personnage symbolique portera tous les malheurs de l’année passée. Entre danses du Cheval marin et chants des enfants de la Calandreta, défense et accusation présenteront leurs arguments avant que le verdict ne soit rendu et que le Pierrou ne soit livré au bûcher, marquant la fin des maux et l’arrivée d’une année nouvelle.

Cette édition, placée sous le signe de la culture agathoise, invite petits et grands à revêtir marinières, costumes de pêcheurs ou de skippers, dans un esprit festif et convivial.

Un rendez-vous incontournable qui allie traditions occitanes, transmission culturelle et joie populaire, ouvert à tous les habitants et visiteurs.

#CARNAVAL .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 24 99 comitedesfetesagde@orange.fr

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English :

Occitan carnival proposed and organized by La Calendreta Dagtenca school. With the participation of Agde town center merchants.

L’événement CARNAVAL OCCITAN Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34