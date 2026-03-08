CARNAVAL OCCITAN Béziers

CARNAVAL OCCITAN

place Jean Jaurès Béziers Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Musiques, danses et convivialité à Béziers, avec le temps fort le jugement de Monsieur Carnaval!

Le traditionnel Carnaval occitan de Béziers célèbre musiques, danses et convivialité. Temps fort le jugement de Monsieur Carnaval, moment symbolique où l’année passée est jugée avant d’être brûlée ou non.

Grande nouveauté cette année un espace entièrement dédié aux enfants sera proposé Place du 14 juillet, avec jeux en bois, animations ludiques et familiales dans un cadre sécurisé et convivial. .

English :

Music, dancing and fun in Béziers, with the highlight being the judgement of Monsieur Carnaval!

