Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Carnaval Salle de la Grenette Orgelet

Carnaval Salle de la Grenette Orgelet samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle de la Grenette

Adresse : Place du Bourg de Merlia

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Orgelet

Carnaval

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Carnaval d’Orgelet le 25 avril à 13h30 à la salle de la Grenette d’Orgelet. Défilé dans les rues d’Orgelet à 13h45, suivi d’un goûter.   .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Orgelet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

À voir aussi à Orgelet (Jura)