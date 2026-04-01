Carnaval Salle de la Grenette Orgelet

Orgelet

Carnaval

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Carnaval d’Orgelet le 25 avril à 13h30 à la salle de la Grenette d’Orgelet. Défilé dans les rues d’Orgelet à 13h45, suivi d’un goûter. .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54

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English :

L’événement Carnaval Orgelet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE