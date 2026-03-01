Carnaval Place de la Liberté Orgon

Carnaval

Samedi 7 mars 2026 à partir de 14h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la Liberté Centre du village Orgon Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Carnaval d’Orgon organisé par la Commission Municipal des Fêtes.Familles

14h30 Défilé dans les rues du village au départ de la place de la Liberté organisé par la Commission Municipale des Fêtes.



Jeux, châteaux gonflables et animations place de la Liberté.



16h30 Embrasement du Caramentran.



Buvette par l’association GPE Orgon.



Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. .

Place de la Liberté Centre du village Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01

English :

Carnaval d’Orgon organized by the Commission Municipal des Fêtes.

