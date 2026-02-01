Carnaval

Place de la Liberté Ousson-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Carnaval à Ousson-sur-Loire samedi 21 février 2026 préparez vos plus beaux déguisements et rejoignez la fête. Dès 14h au stade, place aux ateliers créatifs pour confectionner masques et trompettes, sans oublier le maquillage pour parfaire votre costume. À 15h, le défilé déguisé s’élancera dans une ambiance joyeuse et colorée. À 15h30, Monsieur Carnaval sera brûlé au stade en présence des pompiers, un moment spectaculaire et convivial. Boissons et crêpes seront proposées sur place pour prolonger l’après-midi en famille. Une belle occasion de partager rires et bonne humeur au cœur du village. 5 .

Place de la Liberté Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 44 56 mairie@oussonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Carnival in Ousson-sur-Loire on Saturday, March 15! Make-up, confetti, whistles and a big parade departing from Place de l’Église at 3pm. Arrive at the stadium for the traditional burning of Monsieur Carnaval, followed by a sweet sale. A festive afternoon for young and old!

L’événement Carnaval Ousson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX