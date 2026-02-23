Carnaval Square de la Vieille Tour Paimpol
Carnaval Square de la Vieille Tour Paimpol vendredi 6 mars 2026.
Carnaval
Square de la Vieille Tour Place de Verdun Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 17:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Enfilez vos plus beaux costumes marins pirates, sirènes, poissons, marins ou créatures des profondeurs… tout est permis pour cette parade haute en couleurs, sous le thème mer et océan. Arrivée à la salle des fêtes pour poursuivre la fête avec une boum spéciale enfants et auberge espagnole. .
Square de la Vieille Tour Place de Verdun Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
L’événement Carnaval Paimpol a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol