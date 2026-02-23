Carnaval Square de la Vieille Tour Paimpol

Carnaval

Square de la Vieille Tour Place de Verdun Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Enfilez vos plus beaux costumes marins pirates, sirènes, poissons, marins ou créatures des profondeurs… tout est permis pour cette parade haute en couleurs, sous le thème mer et océan. Arrivée à la salle des fêtes pour poursuivre la fête avec une boum spéciale enfants et auberge espagnole. .

Square de la Vieille Tour Place de Verdun Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

