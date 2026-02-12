CARNAVAL PAR LES EAUX’RIGINAUX Bourbonne-les-Bains
Place des Bains et Salle des Fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Tout public
15h Défilé avec chars ( Grande rue, rue des bains, rue Amiral Pierre) 2 tours
16h30-18h Goûter musical gratuit- Réservé aux enfants et ados déguisés.
20h-3h Bal Masqué avec Dj Kévin Roussel.
Avec la présence de nos amis Allemands de Weiskirchen
Buvette et restauration sur place
7€ l’entrée ou 5e pour les déguisés .
Place des Bains et Salle des Fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 39 82 19 leseauxriginaux@hotmail.fr
