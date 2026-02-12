CARNAVAL PAR LES EAUX’RIGINAUX Bourbonne-les-Bains

CARNAVAL PAR LES EAUX’RIGINAUX

Place des Bains et Salle des Fêtes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

15h Défilé avec chars ( Grande rue, rue des bains, rue Amiral Pierre) 2 tours

16h30-18h Goûter musical gratuit- Réservé aux enfants et ados déguisés.

20h-3h Bal Masqué avec Dj Kévin Roussel.

Avec la présence de nos amis Allemands de Weiskirchen

Buvette et restauration sur place

7€ l’entrée ou 5e pour les déguisés .

Place des Bains et Salle des Fêtes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 39 82 19 leseauxriginaux@hotmail.fr

