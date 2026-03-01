Carnaval

Rue de la Sablonnière Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le grand rodéo du Carnaval débarque en ville le dimanche 29 mars à 14h30, au Parc Saint-Pierre (rue de la Sablonnière) !

Le grand rodéo du Carnaval débarque en ville le dimanche 29 mars à 14h30, au Parc Saint-Pierre (rue de la Sablonnière) !

Préparez vos plus beaux chapeaux de cowboy et vos bottes poussiéreuses, car cette année, c’est l’Ouest qui s’invite à la fête ! Les enfants et les animateurs de l’ALSH ont concocté un char plus vrai que nature, et le Bonhomme Carnaval va se faire juger… à moins qu’il ne s’échappe avant le coucher du soleil !

Au programme

Batucada brésilienne pour faire danser même les sheriffs les plus sérieux

Procès du Bonhomme Carnaval (verdict il finira en fumée !)

Verre de l’amitié offert par la mairie (même pour les hors-la-loi)

Gâteaux maison à se partager entre familles (et à protéger des voleurs de biscuits)

Entrée libre, ambiance garantie ! .

Rue de la Sablonnière Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The big Carnival rodeo comes to town on Sunday, March 29 at 2.30pm, in Parc Saint-Pierre (rue de la Sablonnière)!

L’événement Carnaval Parçay-Meslay a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT 37