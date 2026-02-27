CARNAVAL PARTY ! Clermont-l’Hérault
samedi 7 mars 2026.
CARNAVAL PARTY !
9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – – 12 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Préparez vos patins et rejoignez la piste du Roller Dance.
Carnaval Party placée sous le signe de la fête, de la musique et du roller. Une soirée idéale pour venir rouler, s’amuser et profiter d’une ambiance carnavalesque sur la piste.
Pas besoin d’être un pro les patineurs du club seront là pour vous initier et partager un bon moment.
Et si vous préférez rester spectateur, vous êtes aussi les bienvenus !
Possibilité de se restaurer sur place. .
9 Rue des Chasselas Clermont-l'Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 35 rollerdance.clermontlherault@gmail.com
English :
Get your skates ready and hit the Roller Dance track.
