CARNAVAL PARTY ! Clermont-l’Hérault

CARNAVAL PARTY !

9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Préparez vos patins et rejoignez la piste du Roller Dance.

Carnaval Party placée sous le signe de la fête, de la musique et du roller. Une soirée idéale pour venir rouler, s’amuser et profiter d’une ambiance carnavalesque sur la piste.

Pas besoin d’être un pro les patineurs du club seront là pour vous initier et partager un bon moment.

Et si vous préférez rester spectateur, vous êtes aussi les bienvenus !

Possibilité de se restaurer sur place. .

9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 35 rollerdance.clermontlherault@gmail.com

English :

Get your skates ready and hit the Roller Dance track.

