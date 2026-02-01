Carnaval party La Jumenterie de Lévis Lurcy-Lévis

Carnaval party

La Jumenterie de Lévis Farnay Lurcy-Lévis Allier

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

2026-02-18

Vous cherchez une activité originale pour votre enfant pendant les vacances scolaires ?

Une après-midi fun, avec la garantie de s’amuser, avec un encadrement professionnel, et accessible même sans aucune expérience de l’équitation.

La Jumenterie de Lévis Farnay Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 95 56 21 jumenteriedelevis@gmail.com

English :

Are you looking for an original activity for your child during the school vacations?

An afternoon of fun, with guaranteed enjoyment, professionally supervised and accessible even without any riding experience.

