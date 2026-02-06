Carnaval Espace Daniel Balavoine Pau

Carnaval

Carnaval Espace Daniel Balavoine Pau samedi 28 mars 2026.

Carnaval

Espace Daniel Balavoine Avenue de l’Europe Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Animations et spectacles
Défilé
Procès de Mr Carnaval
Animation party bulles par Trobairiz   .

Espace Daniel Balavoine Avenue de l’Europe Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.bizanos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Pau a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pau