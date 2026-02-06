Carnaval Espace Daniel Balavoine Pau
Carnaval Espace Daniel Balavoine Pau samedi 28 mars 2026.
Espace Daniel Balavoine Avenue de l'Europe Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Animations et spectacles
Défilé
Procès de Mr Carnaval
Animation party bulles par Trobairiz .
Espace Daniel Balavoine Avenue de l’Europe Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.bizanos@gmail.com
