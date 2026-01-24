Carnaval

7 Rue Principale Petersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez faire la fête avec nous mais surtout avec l’Orchestre Sunlight Music qui va mettre une ambiance de folie !

Petite restauration sur place.

7 Rue Principale Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 22 39 51 ptitsboutsdcrayon@gmail.com

English :

Come and celebrate with us, but especially with the Sunlight Music Orchestra, who’ll be setting the mood!

Light refreshments on site.

L’événement Carnaval Petersbach a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre