CARNAVAL ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Pinsaguel

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Rue du Ruisseau Pinsaguel Haute-Garonne
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14
“La nature et sa végétation.”
Avec le concours des écoles et des services techniques, une journée colorée et festive en perspective. Déguisons -nous, déambulons, dansons dans un arc en ciel de couleurs. clôture de la fête autour de l’arbre à souhaits. .
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Rue du Ruisseau Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie
English :
nature and its vegetation?
