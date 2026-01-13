Carnaval Pontarlier
Carnaval Pontarlier samedi 21 février 2026.
Carnaval
Halle Pasteur, Centre-ville. Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21
Organisé par la ville de Pontarlier.
Au programme animations pour petits et grands, danse, défilé et bal. .
Halle Pasteur, Centre-ville. Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Carnaval
