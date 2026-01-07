CARNAVAL Port-Vendres

CARNAVAL

12 D114 Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

A vos costumes! Venez célébrer Carnaval . Rendez-vous au gymnase Thierry Gonzalves.

12 D114 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

English :

Get your costumes on! Come and celebrate Carnival. See you at the Thierry Gonzalves gymnasium.

