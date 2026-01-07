CARNAVAL Port-Vendres
CARNAVAL Port-Vendres samedi 21 février 2026.
CARNAVAL
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
A vos costumes! Venez célébrer Carnaval . Rendez-vous au gymnase Thierry Gonzalves.
12 D114 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
English :
Get your costumes on! Come and celebrate Carnival. See you at the Thierry Gonzalves gymnasium.
