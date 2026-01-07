CARNAVAL Port-Vendres

CARNAVAL Port-Vendres samedi 21 février 2026.

12 D114 Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

A vos costumes! Venez célébrer Carnaval . Rendez-vous au gymnase Thierry Gonzalves.
  .

12 D114 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99 

English :

Get your costumes on! Come and celebrate Carnival. See you at the Thierry Gonzalves gymnasium.

