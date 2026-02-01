Carnaval pour les petits et les grands! Erstein
Carnaval pour les petits et les grands! Erstein mercredi 18 février 2026.
Carnaval pour les petits et les grands!
Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
En cas de pluie ou d’alerte orange, pas de panique on vous attend directement à la salle Herinstein !
Venez vivre un moment magique et inoubliable avec vos enfants lors du Carnaval des Enfants d’Erstein !
Ne partez pas sans avoir goûté les délicieux beignets qui seront offerts à tous les participants !
Matin 0 à 5 ans Salle Hérinstein rue du Vieux Marché
Au programme
• Danse avec les enfants du CME et les collégiens
• Spectacle de ventriloquie avec Pipo le clown
• Espaces de jeux d’éveil en bois, stand photos et mascottes
Après-midi à partir de 6 ans Départ devant la Médiathèque vers la salle Hérinstein
Au programme
• Défilé en musique avec les élèves de l’École Municipale de Musique
• Spectacles de danse et de ventriloquie
• Espaces de jeux en bois 0 .
Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 39 11 78 cme@ville-erstein.fr
English :
In case of rain or orange alert, don’t panic: we’ll be waiting for you at Salle Herinstein!
