Carnaval pour les petits et les grands! Erstein

Carnaval pour les petits et les grands! Erstein mercredi 18 février 2026.

Carnaval pour les petits et les grands!

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18

En cas de pluie ou d’alerte orange, pas de panique on vous attend directement à la salle Herinstein !
Venez vivre un moment magique et inoubliable avec vos enfants lors du Carnaval des Enfants d’Erstein !
Ne partez pas sans avoir goûté les délicieux beignets qui seront offerts à tous les participants !
Matin 0 à 5 ans Salle Hérinstein rue du Vieux Marché
Au programme
• Danse avec les enfants du CME et les collégiens
• Spectacle de ventriloquie avec Pipo le clown
• Espaces de jeux d’éveil en bois, stand photos et mascottes

Après-midi à partir de 6 ans Départ devant la Médiathèque vers la salle Hérinstein
Au programme
• Défilé en musique avec les élèves de l’École Municipale de Musique
• Spectacles de danse et de ventriloquie
• Espaces de jeux en bois 0  .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 39 11 78  cme@ville-erstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In case of rain or orange alert, don’t panic: we’ll be waiting for you at Salle Herinstein!

L’événement Carnaval pour les petits et les grands! Erstein a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme du Grand Ried