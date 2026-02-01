Carnaval pour les petits et les grands!

Erstein Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

En cas de pluie ou d’alerte orange, pas de panique on vous attend directement à la salle Herinstein !

Venez vivre un moment magique et inoubliable avec vos enfants lors du Carnaval des Enfants d’Erstein !

Ne partez pas sans avoir goûté les délicieux beignets qui seront offerts à tous les participants !

Matin 0 à 5 ans Salle Hérinstein rue du Vieux Marché

Au programme

• Danse avec les enfants du CME et les collégiens

• Spectacle de ventriloquie avec Pipo le clown

• Espaces de jeux d’éveil en bois, stand photos et mascottes

Après-midi à partir de 6 ans Départ devant la Médiathèque vers la salle Hérinstein

Au programme

• Défilé en musique avec les élèves de l’École Municipale de Musique

• Spectacles de danse et de ventriloquie

• Espaces de jeux en bois 0 .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 39 11 78 cme@ville-erstein.fr

In case of rain or orange alert, don’t panic: we’ll be waiting for you at Salle Herinstein!

