Carnaval Place du Marché Rognonas
Carnaval Place du Marché Rognonas samedi 28 février 2026.
Carnaval
Samedi 28 février 2026 de 14h à 18h. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28
Carnaval de Rognonas.
On vous attend nombreux le samedi 28 février au Centre Culturel de Rognonas.
Au programme
– Animation musical avec Dj.
– Mini tombola avec une carte cadeau chez Maison solis (les tickets seront en vente à l’entrée du Centre Culturel).
– Goûter et boisson en vente sur place !
Une boisson sans alcool offerte aux parents déguisés. .
Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 42 74 17 soudesecoles13870@hotmail.fr
English :
Carnival in Rognonas.
