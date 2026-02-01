Carnaval Place du Marché Rognonas

Carnaval

Samedi 28 février 2026 de 14h à 18h. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Carnaval de Rognonas.

On vous attend nombreux le samedi 28 février au Centre Culturel de Rognonas.



Au programme

– Animation musical avec Dj.

– Mini tombola avec une carte cadeau chez Maison solis (les tickets seront en vente à l’entrée du Centre Culturel).

– Goûter et boisson en vente sur place !



Une boisson sans alcool offerte aux parents déguisés. .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 42 74 17 soudesecoles13870@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival in Rognonas.

L’événement Carnaval Rognonas a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence