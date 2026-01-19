CARNAVAL ROI DES OCÉANS Narbonne

CARNAVAL ROI DES OCÉANS

Pour sa 88ème édition, le Carnaval de Narbonne vous invite à plonger dans un univers merveilleux inspiré du Roi des Océans . L’association Narbonne en Fête, avec le soutien de la Ville et l’implication de nombreuses associations, redouble d’énergie et de créativité pour offrir un programme riche et éclatant.

Le grand rendez-vous du 15 février verra les rues du cœur de ville s’animer des chars spectaculaires, de musiques entraînantes et de créatures marines fantastiques.

Sortie de sa majesté CARNAVAL (en cas de report pour cause de mauvais temps, la sortie de carnaval est prévue le dimanche 22 février)

10h Animations musicales (centre-ville)

15h Défilé de sa Majesté Carnaval les Roi des Océans . Rassemblement des carnavaliers, rue de la Parerie.

Mise en place des chars et des différents groupes.

17h Jugement de carnaval (Promenade des Barques).

Regroupement des bandas animations (place de l’Hôtel de Ville).

English :

For its 88th edition, the Narbonne Carnival invites you to plunge into a marvellous universe inspired by the King of the Oceans . The Narbonne en Fête association, with the support of the town and the involvement of numerous associations, is redoubling its energy and creativity to offer a rich and dazzling program.

The big event on February 15 will see the streets of the city center come alive with spectacular floats, lively music and fantastic sea creatures.

His Majesty’s CARNIVAL outing (if postponed due to bad weather, the carnival outing is scheduled for Sunday, February 22):

10am Musical entertainment (downtown)

3pm Parade of His Majesty Carnival King of the Oceans . Gathering of carnival-goers, rue de la Parerie.

Floats and groups set up.

5pm Carnival judging (Promenade des Barques).

Gathering of bandas entertainment (Place de l’Hôtel de Ville).

