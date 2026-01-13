CARNAVAL

RUES ET PETIT BOIS Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez déambuler dans les rues de roques Thème de cette année la nature dans tous ses états.

Organisé par les ALAE du Muretain Agglo en partenariat avec le Service éducation et La Maison pour Tous

• Lieu rendez-vous au Petit bois

17 h goûter offert par les ALAE .

RUES ET PETIT BOIS Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie communication@mairie-roques.fr

English :

Come and stroll through the streets of Roques This year’s theme is nature in all its forms

L’événement CARNAVAL Roques a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE