CARNAVAL ESPACE JEAN FERRAT Roquettes

CARNAVAL

CARNAVAL ESPACE JEAN FERRAT Roquettes samedi 14 février 2026.

CARNAVAL

ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :
2026-02-14

Venez nombreux et déguisés pour défiler et faire la mise au bûcher de M. Carnaval.
Défilé dans la commune puis mise au bûcher de M. Carnaval.   .

ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie   comitédesfêtesroquettes31120@gmail.com

English :

Come one, come all, and come in fancy dress for a parade and a bonfire for Mr. Carnival.

L’événement CARNAVAL Roquettes a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE