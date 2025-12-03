CARNAVAL ESPACE JEAN FERRAT Roquettes

CARNAVAL

ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

2026-02-14

Venez nombreux et déguisés pour défiler et faire la mise au bûcher de M. Carnaval.

Défilé dans la commune puis mise au bûcher de M. Carnaval. .

comitédesfêtesroquettes31120@gmail.com

Come one, come all, and come in fancy dress for a parade and a bonfire for Mr. Carnival.

