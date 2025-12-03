CARNAVAL ESPACE JEAN FERRAT Roquettes
CARNAVAL ESPACE JEAN FERRAT Roquettes samedi 14 février 2026.
ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes Haute-Garonne
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Venez nombreux et déguisés pour défiler et faire la mise au bûcher de M. Carnaval.
Défilé dans la commune puis mise au bûcher de M. Carnaval. .
ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie comitédesfêtesroquettes31120@gmail.com
English :
Come one, come all, and come in fancy dress for a parade and a bonfire for Mr. Carnival.
