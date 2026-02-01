Carnaval Ham. des Genêts Rosbruck

Carnaval

Ham. des Genêts Centre Multiculturel – Rosbruck Moselle

Dimanche 2026-02-22 14:00:00

Carnaval pour tous, animée par A.F Animations avec présence de mascottes.Tout public

Ham. des Genêts Centre Multiculturel – Rosbruck 57800 Moselle Grand Est +33 6 34 43 78 30 lapetiteparenthese.ymb57@outlook.fr

English :

Carnival for all, hosted by A.F Animations with mascots.

