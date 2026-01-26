Carnaval Roussennac
Carnaval Roussennac samedi 14 février 2026.
Carnaval
Roussennac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Carnaval, à la salle des fêtes. Petits et grands venez déguisés. Au menu pour les adultes farandole de crudités, poulet basquaise, riz, crêpes, café 13 euros ; pour les enfants poulet basquaise (1 pilon) riz et crêpes 7 euros. Boom des enfants à partir de 18 h 30. Sculpture de ballons, atelier maquillage et tombola gratuite. Réservations par mail apebournazelroussennac@gmail.com ou 06 70 74 49 23. (APE Bournazel/Roussennac) .
Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 70 74 49 23 apebournazelroussennac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval Roussennac a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)