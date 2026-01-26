Carnaval

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Carnaval, à la salle des fêtes. Petits et grands venez déguisés. Au menu pour les adultes farandole de crudités, poulet basquaise, riz, crêpes, café 13 euros ; pour les enfants poulet basquaise (1 pilon) riz et crêpes 7 euros. Boom des enfants à partir de 18 h 30. Sculpture de ballons, atelier maquillage et tombola gratuite. Réservations par mail apebournazelroussennac@gmail.com ou 06 70 74 49 23. (APE Bournazel/Roussennac) .

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 70 74 49 23 apebournazelroussennac@gmail.com

