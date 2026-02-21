Carnaval Royaumeix rue de la République Royaumeix
rue de la République Salle polyvalente Royaumeix Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Le Foyer rural de la Reine vous invite à son animation carnavalesque.
Le matin, rendez-vous pour un atelier parents-enfants (sur inscription) à la salle des fêtes. Au programme, confection de beignets. Dès 6 ans
L’après-midi dès 14h30, le défilé libre aura lieu, avec distribution des beignets confectionnés le matin, aux habitants et un goûter sera organisé.Tout public
rue de la République Salle polyvalente Royaumeix 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 80 32 87 70
English :
The Foyer rural de la Reine invites you to its carnival entertainment.
In the morning, join us for a parent-child workshop (registration required) at the salle des fêtes. On the program: doughnut-making. Ages 6 and up
In the afternoon, starting at 2:30 p.m., the free parade will take place, with distribution of the doughnuts made in the morning to local residents, and a snack will be organized.
