CARNAVAL

Sahorre Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Repas sur réservation

Salade Boles de picoulat

Tarte aux pommes 1 verre de vin ou jus de pomme

Apportez vos couverts

.

Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 57 82 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meals on reservation

Salad Boles de picoulat

Apple pie 1 glass of wine or apple juice

Bring your own cutlery

L’événement CARNAVAL Sahorre a été mis à jour le 2026-01-23 par OTI CONFLENT CANIGO