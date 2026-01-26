CARNAVAL Saint-Alban-sur-Limagnole

CARNAVAL

Le carnaval du 20 février à 14h ouvrira ses portes dans un tourbillon de couleurs, de musique et de bonne humeur. Costumes, rires et fête seront au rendez‑vous pour un moment joyeux et inoubliable.

Ferme Vincens Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

The carnival on February 20 at 2pm will open its doors in a whirlwind of color, music and good cheer. Costumes, laughter and festivities will make for a joyous and unforgettable event.

