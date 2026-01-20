Carnaval Rue Buffon Saint-Avold

Carnaval

Rue Buffon Cité Jeanne d'Arc Saint-Avold Moselle

Dimanche 2026-02-21 15:00:00

2026-02-22 18:00:00

2026-02-21 2026-02-22

Le carnaval de l’A.S Jeanne d’Arc aura lieu le 21 et 22 février.

Au programme

Samedi, c’est le carnaval des adultes avec l’animation sera assurée par l’orchestre Jacky Melody.

Tickets disponibles au club house du stade Marcel Lux de la cité Jeanne d’Arc du 27 au 17 février les mardis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h.

Dimanche, c’est carnaval des enfants avec de nombreuses animations. Entrée gratuite.Tout public

Rue Buffon Cité Jeanne d'Arc Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 75 76 64 67

English :

The A.S Jeanne d’Arc carnival takes place on February 21 and 22.

On the program:

On Saturday, it’s the adults’ carnival, with entertainment provided by the Jacky Melody orchestra.

Tickets available at the Marcel Lux stadium clubhouse in Cité Jeanne d’Arc from February 27 to 17, on Tuesdays, Thursdays and Fridays from 6.30pm to 8pm.

Sunday: children’s carnival with lots of entertainment. Free admission.

