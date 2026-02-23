CARNAVAL

VILLAGE SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Participez au Carnaval de la Ronde Pyrénéenne le 8 mars !

Au programme défilé, goûter partagé et concours du Masque d’Or. Infos et inscriptions au 06 74 84 26 93.

VILLAGE SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 74 84 26 93

English :

Join in the Ronde Pyrénéenne Carnival on March 8!

On the program: parade, shared snack and Golden Mask competition. Information and registration on 06 74 84 26 93.

