CARNAVAL VILLAGE Saint-Bertrand-de-Comminges

Participez au Carnaval de la Ronde Pyrénéenne le 8 mars !
Au programme défilé, goûter partagé et concours du Masque d’Or. Infos et inscriptions au 06 74 84 26 93.
Join in the Ronde Pyrénéenne Carnival on March 8!
On the program: parade, shared snack and Golden Mask competition. Information and registration on 06 74 84 26 93.
