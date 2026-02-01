CARNAVAL Saint-Brieuc coeur de ville Saint-Brieuc

CARNAVAL Saint-Brieuc

L’association le 26bis atelier danse continue de promouvoir le danser ensemble et l’accessibilité de la danse aux habitants du territoire.

C’est dans cette logique qu’organiser un carnaval nous a semblé une idée ingénieuse pour couper cet hiver Breton interminable… Le mardi 17 février 2026, Saint Brieuc dansera son carnaval !

Dans l’après-midi, des danseuses de notre l’association seront accompagnées par les percussions de l’association Briochine Djabotu Binghi pour une animation de danse Africaine face aux résidents des Jardins d’Arcadie,EHPAD Briochin.

Le plaisir de la fête se prolongera dans les rues du centre-ville de Saint-Brieuc par un défilé dansé, déguisé et musical. La déambulation se terminera par un bal déguisé gratuit, participatif et festif qui, nous l’espérons, égayera le quotidien des passants. .

