Carnaval Saint-Clément samedi 14 mars 2026.

Le Bourg Saint-Clément Corrèze

Jeux et lots à gagner Défilé et mise à feu de Mr Carnaval Spectacle de danse Crêpes, buvette et barbe à papa

Le Bourg Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 25 99 31 

