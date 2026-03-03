Carnaval Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Carnaval

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

L’association le Pigeonnier en fête vous invite à son carnaval. Ce moment convivial propose aux enfants un stand de maquillage, sculpture de ballons, des jeux, un repas suivi d’une soirée dansante. Pour la joie des plus jeunes, défilé des enfants déguisés. Apportez vos couverts pour le menu burger bar et ses frites puis une tarte aux pommes pour le dessert. Buvette sur place. Réservez avant le 20 mars. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 65 10

English : Carnaval

The Pigeonnier en fête association invites you to its carnival. Galactic Music will provide the entertainment. On the program: face painting, balloon sculpting, food stalls with Pizza Véro, Les volailles de Sarah (hamburgers/frites), crêpes, merveilles, waffles, drinks…

