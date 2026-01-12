Carnaval Le bourg Saint-Didier-en-Velay
Carnaval Le bourg Saint-Didier-en-Velay jeudi 12 février 2026.
Carnaval
Le bourg Bourg et gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-12
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-12
Préparez vos déguisements et venez vivre plusieurs jours de fête, de musique et de convivialité !
Le bourg Bourg et gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Get your costumes ready for several days of festivities, music and fun!
L’événement Carnaval Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Loire Semène