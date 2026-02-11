Carnaval départ rue Porte Marlotte Saint-Fargeau
Carnaval départ rue Porte Marlotte Saint-Fargeau samedi 7 mars 2026.
Carnaval
départ rue Porte Marlotte Rue Porte Marlotte Saint-Fargeau Yonne
Début : 2026-03-07 15:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Préparez vos plus beaux costumes et rejoignez-nous pour un après-midi haut en couleurs !
15h30 DÉFILÉ
Départ rue Porte Marlotte, arrivée au Gymnase Jean de Herdt
16h00 AU GYMNASE
Atelier maquillage, ouverture du bal costumé par Dan’sy, présence de l’Accroche’Note, dégustation de M. Carnaval, buvette & beignets sur place.
Un moment festif et convivial pour petits et grands !
On compte sur vous pour mettre l’ambiance .
départ rue Porte Marlotte Rue Porte Marlotte Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vivresaintfargeau89170@gmail.com
