Carnaval départ rue Porte Marlotte Saint-Fargeau

Carnaval

départ rue Porte Marlotte Rue Porte Marlotte Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Préparez vos plus beaux costumes et rejoignez-nous pour un après-midi haut en couleurs !

15h30 DÉFILÉ

Départ rue Porte Marlotte, arrivée au Gymnase Jean de Herdt

16h00 AU GYMNASE

Atelier maquillage, ouverture du bal costumé par Dan’sy, présence de l’Accroche’Note, dégustation de M. Carnaval, buvette & beignets sur place.

Un moment festif et convivial pour petits et grands !

On compte sur vous pour mettre l’ambiance .

départ rue Porte Marlotte Rue Porte Marlotte Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vivresaintfargeau89170@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-02-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !